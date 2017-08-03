Ферстаппен: ещё раз поговорю с Риккардо про аварию

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен намерен ещё раз обсудить столкновение с Даниэлем Риккардо на Гран-при Венгрии. После аварии голландец признал свою вину и извинился перед партнёром публично. Затем Ферстаппен и Риккардо провели личный разговор.

«Я поговорил с Даниэлем и сделаю это ещё раз перед следующей гонкой. Думаю, всё в порядке. Но то, что я сказал Даниэлю, останется между нами», — приводит слова Ферстаппена Speed Week.

Авария закончилась для Риккардо сходом с гонки, а Ферстаппен получил штраф в 10 секунд.