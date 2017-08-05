Виньялес: это была худшая квалификация с «Ямахой»

Гонщик «Ямахи» Маверик Виньялес, занимающий второе место в общем зачёте чемпионата MotoGP, прокомментировал квалификацию Гран-при Чехии, на которой ему удалось показать седьмой результат.

«Это была худшая квалификация, которая у меня была когда-либо с „Ямахой“. Мы должны обратить внимание на работу, которую мы делали с пятницы, потому что она не принесла результата. Мы не нашли лучших настроек для этой трассы. Мы испытывали проблемы с тормозами и с прохождением быстрых поворотов. При таких условиях рассчитывать на быстрый круг невозможно.

Нам предстоит тяжёлая работа ночью. Надеюсь, что завтра мы будем прогрессировать», — приводит слова испанца Motorsport.