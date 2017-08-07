Виньялес: возвращение на подиум сохранило мне мотивацию и уверенность

Пилот «Ямахи» Маверик Виньялес остался доволен третьим местом на Гран-при Чехии MotoGP.

«Уик-энд вышел очень тяжёлым. На первом круге я хорошо себя чувствовал под сильным дождём, но после второго подумал о смене байка. Прогреть „слики“ было трудно, но потом байк поехал хорошо.

Хорошо, что мы вернули ощущение, что было у меня в первой половине сезона. Очень важно было вернуться на подиум, чтобы сохранять мотивацию и уверенность. Мы отлично поработали", — приводит слова испанского гонщика Motorsport-Total.