Масса: не вижу причин не остаться в Формуле-1 после 2017 года

Пилот «Уильямс» Фелипе Масса заявил, что не чувствует необходимости завершать карьеру в конце нынешнего сезона.

«У меня нет причин не остаться в Ф-1, но посмотрим, что произойдёт.

Сейчас я выступаю гораздо более расслабленно и доволен тем, что делаю в машине. К сожалению, мне не повезло в нескольких гонках, но я всё равно получаю удовольствие. Я делаю то, что люблю, и не чувствую давления", — приводит слова Массы Motorsport.

Масса объявил об уходе в конце 2016 года, но затем «Уильямс» уговорил 36-летнего бразильца вернуться.