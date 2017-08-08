Леклер может выступить на Гран-при Макао

Лидер Формулы-2 и участник молодёжной программы «Феррари» Шарль Леклер может принять участие в Гран-при Макао 2017 года. Монегаск может выступать за Prema Powerteam — сестринскую команду Prema Racing, за которую он гоняется в Ф-2, сообщает Autosport.

Леклер уже выступал в Макао в 2015 году и занял второе место. Его участие в гонке в нынешнем сезоне зависит от того, удастся ли ему обеспечить себе чемпионский титул Ф-2 перед заключительным этапом серии в Абу-Даби. Гонки в ОАЭ пройдут через неделю после Гран-при Макао.