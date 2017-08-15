Мик: непросто определиться с подходом на Ралли Германии

Пилот «Ситроена» Крис Мик дал комментарий к предстоящему Ралли Германии.



«Во Франции мы увидели потенциал C3 WRC на асфальте, но Ралли Германии — это совсем другой вызов. Я тестировал машину на различных поверхностях и в различных условиях. Очень непросто найти правильный подход к этому ралли, потому что там три разных типа местности, а погода редко остаётся неизменной от начала и до конца этапа.



Мне очень нравится ездить между виноградниками с максимальной скоростью по очень узким и извилистым дорогам. Необходимо быть очень точным. Но если ты хочешь показать хороший результат на финише, необходимо ехать на полном газу от начала и до конца», — цитирует Мика пресс-служба «Ситроена».