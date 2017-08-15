Миккельсен: при сухой погоде могу побороться за подиум на Ралли Германии

Пилот «Ситроена» Андреас Миккельсен дал комментарий к предстоящему Ралли Германии.



«Моей любимой гонкой по-прежнему остаётся Ралли Испании, но мне очень нравится маршрут Ралли Германии. Я рад, что гоняюсь за рулём C3 WRC, и считаю, что мы подобрали правильные настройки для различных типов местности. Впервые в моей карьере я смог провести некоторые тесты в Баумхольдере, что помогло мне больше узнать об управлении работой шин и тормозов. Как и все остальные, я уверен, что погода существенно повлияет на гонку. Если будет сухо и я буду чувствовать себя нормально в машине, то, думаю, смогу побороться за подиум», — цитирует Миккельсена пресс-служба «Ситроена».