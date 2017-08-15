Аллен: Хэмилтон и Алонсо в лучшей форме не уступают Шумахеру на пике

Авторитетный журналист Джеймс Аллен сравнил нынешних пилотов с Михаэлем Шумахером.

«На мой взгляд, Хэмилтон и Алонсо в своей лучшей форме не уступают Шумахеру на пике. Никто из них не идеален, но они исключительны и в целом стабильны. Феттель тоже исключителен и много работает, но менее универсален. Ему надо, чтобы машина и правила подходили, что показывают сезоны 2014 и 2016 годов.

Ферстаппен имеет все шансы стать исключительным, но ему только 19 лет и ему надо сосредоточиться на развитии чемпионского уровня. Он необязательно им станет, но определённо должен. У Риккардо тоже есть шансы, но ему нужен сезон-другой в победной машине, чтобы стать настоящей силой. Он не так быстр, как Ферстаппен, но у него много трюков в рукаве и он умеет использовать свой шанс. Даже половину шанса.

Райкконен мог стать вторым Хаккиненом, и он взял титул. Сейчас за ним приятно наблюдать, но он уже не тот пилот, что был в возрасте до 30 лет. Монтойю я бы поставил рядом. Он реализовал не все свои возможности», — написал Аллен в своём блоге.