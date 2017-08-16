Монтойя будет выступать за Penske в серии IMSA SportsCar в 2018 году

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя проведёт сезон-2018 в серии IMSA SportsCar Championship. Колумбиец будет выступать за команду Penske.

«Я получал удовольствие от работы с Penske в последние четыре года. Когда Роджер спросил, не хотел ли бы я заняться разработкой нового спорткара с Acura, решение было принять легко. Всегда любил выступать на спорткарах.

Я в предвкушении тестов ARX-05 на следующей неделе. У Penske есть традиция побед в спорткарах, и будет здорово стать частью новой главы команды", — цитирует Монтойю Autosport.