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Лаппи: при сопутствии удачи могу быть в топ-5 на Ралли Германии

16 августа 2017, среда. 10:07 Авто

Пилот «Тойоты» Эсапекка Лаппи дал комментарий к предстоящему Ралли Германии.

«Победа в Финляндии не будет иметь никакого значения для моего подхода к Ралли Германии: я отправляюсь после моего самого сильного ралли на ту гонку, которая находится за пределами моей зоны комфорта.

Это моё первое ралли на асфальте в WRC, но на самом деле я обнаружил, что на Yaris WRC легче ездить по асфальту, чем по гравию, потому что этот автомобиль похож на настоящую гоночную машину.

Аэродинамика и потенциал машины столь велики, что ограничивающим фактором являются шины: мощности больше, чем сцепления с дорогой, поэтому нужно ездить аккуратно, чтобы сохранить резину. Если у нас не будет проблем в Германии, то мы можем быть в первой пятёрке», — цитирует Лаппи сайт WRC.

Источник: WRC - World Rally Championship Сообщить об ошибке
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