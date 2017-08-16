Мякинен: интересно, как сработают обновления «Тойоты» на Ралли Германии

Руководитель «Тойоты» Томми Мякинен дал комментарий к предстоящему Ралли Германии WRC, которое будет проходить с 17 по 20 августа. Это будет второй этап на асфальтированном покрытии в текущем сезоне.



«Будет интересно взглянуть, как улучшения, которые мы внесли в автомобиль после Ралли Франции, сработают в других условиях в Германии. Развитие в работе машины на асфальте продолжается, и были некоторые обновления, которые испытывались на тестах на этой неделе», — цитирует Мякинена официальный сайт WRC.