Врачи разрешили Массе выступить на Гран-при Бельгии

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса получил от врачей разрешение выступить на Гран-при Бельгии Формулы-1. Бразильский ветеран прошёл медицинскую инспекцию в паддоке, сообщает официальный сайт Ф-1.

Масса был вынужден пропустить Гран-при Венгрии по состоянию здоровья. Он принял участие в тренировках, но затем уступил место резервному пилоту команды Полу ди Ресте.

В нынешнем чемпионате Масса занимает 11-е место, имея 23 очка после 11 гонок. Его лучшими результатами стали два шестых места на Гран-при Австралии и Бахрейна.