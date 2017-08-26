Масса: машина была неконкурентоспособна

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса остался недоволен итогами квалификации Гран-при Бельгии, выразив разочарование работой болида.

«Я разочарован результатом. Мы недостаточно конкурентоспособны. Я опасался, что вчерашняя авария может повлиять на ход квалификации, но мне удалось найти необходимый баланс. Тем не менее машина была неконкурентоспособна. Я очень разочарован. Даже без учёта штрафа старт с шестнадцатой позиции не особо радовал. Но гонка есть гонка. Нам нужно постараться показать возможный максимум, и это то, что я собираюсь сделать», — приводит слова бразильца пресс-служба «Уильямса».

Отметим, что после третьей тренировки Масса получил штраф в пять позиций на старте гонки Гран-при Бельгии.