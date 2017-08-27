Масса: «Уильямс» движется назад

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса выразил недовольство тем, как развивается болид по ходу чемпионата. Бразилец отмечает явный регресс результатов и заявляет о том, что команда из Гроува проигрывает конкурентам гонку обновлений.

«Я был доволен своим кругом, но машина не конкурентоспособна. Вылетать после первого сегмента довольно досадно. Это демонстрирует главную проблему машины — мы не прогрессируем. Все остальные прогрессируют и двигаются дальше, мы же движемся назад. Очевидно, что нам нужно улучшить работу с обновлениями и лучше работать над элементами, которые мы добавляем. Это то, чего мы не видим в данный момент», — приводит слова Массы официальный сайт Формулы-1.