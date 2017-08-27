Кубица может провести за «Рено» первую практику Гран-при Малайзии

Заводская команда «Рено» может предоставить польскому пилоту Роберту Кубице ещё одну возможность проявить себя в попытке доказать, что тот готов к возвращению в Формулу-1, сообщает Speedweek.

Согласно слухам из паддока, Кубица может сесть за руль одного из болидов «Рено» на первой пятничной тренировке Гран-при Малайзии. Такой выбор не случаен: этап на «Сепанге» считается одним из сложнейших для гонщиков из-за жары и высокой влажности. Соответственно, работа Кубицы на свободной тренировке позволит лучше понять реальные возможности польского гонщика.