Окон: мы с Пересом перешли черту, пора забыть всё это

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон вместе с партнёром по команде Серхио Пересом пришли к компромиссу по вопросу недавнего конфликта, вызванного инцидентом во время гонки на Гран-при Бельгии. Француз выступил с миролюбивым заявлением, которое должно помочь напарником преодолеть распри.

Что было, то было. Мы не в силах изменить прошлое. Нам нужно двигаться вперёд, сегодня утром мы поговорили с Пересом вдвоём. Только я и он.

Пришло время забыть всё это и работать для команды. Вот что важно, и команда это заслуживает. Мы должны вести себя как профессионалы и продолжать вести борьбу с другими. Думаю, что мы оба пересекли черту. Не хочу это обсуждать, так как это уже позади. Но очевидно, что мы пересекли черту, и мы не можем допустить такое в будущем", — приводит слова Окона Motorsport Week.