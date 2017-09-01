Масса: эта пятница прошла для «Уильямса» намного лучше

Гонщик «Уильямса» Фелипе Масса остался доволен пятничными тренировками Гран-при Италии Формулы-1. Бразилец стал 10-м в обеих сессиях.

«Эта пятница прошла намного лучше, чем в нескольких последних гонках, так что я настроен очень оптимистично насчёт того, что здесь машина может быть намного более конкурентоспособной по сравнению с последними Гран-при. Мы попробовали другие варианты аэродинамического обвеса, другие антикрылья и смогли проехать много кругов, так что я очень надеюсь, что всё сойдётся воедино и уик-энд получится намного лучше», — приводит слова Массы пресс-служба «Уильямса».