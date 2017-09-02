Масса: был рад попасть в третий сегмент, но больше хотелось быть на месте Лэнса

Пилот Формулы-1 Фелипе Масса, выступающий в составе «Уильямса», прокомментировал свой результат в квалификации Гран-при Италии Формулы-1, по итогам которой он стал девятым.



«Команда провела квалификацию отлично. На протяжении многих лет нашей машиной было трудно управлять на мокрой трассе, но сегодня машина была хороша, а это очень важно в квалификации. Рад попасть в третий сегмент, но недоволен своей позицией, потому что мне больше хотелось быть на месте Лэнса. Он проделал отличную работу, показал отличный круг и в целом здорово выступил в квалификации. Он показал отличное время на круге. Очень рад за него. Мы будем стартовать вторым и седьмым, так что это отличные позиции для начала гонки. Мы будем делать всё, чтобы отлично проехать обеими машинами», — отметил Масса для пресс-релиза.