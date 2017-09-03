Масса: всегда хорошо заработать очки двумя болидами

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса, поделился впечатлениями от гонки Гран-при Италии Формулы-1, по итогам которой ему удалось занять восьмое место.

«Думаю, это определённо отличный результат для команды. Всегда хорошо заработать очки двумя болидами. Сегодня наши две машины набрали десять очков. Я доволен и самой гонкой и борьбой. На последних кругах у меня был небольшой контакт с Лэнсом, но, к счастью, ничего страшного не произошло и мы спокойно добрались до финиша.

Доволен нашей скоростью и гонкой. Это было хорошее воскресенье для команды", — приводит слова бразильца пресс-служба «Уильямса».