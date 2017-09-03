Риккардо: сегодня был почти идеальный день

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо, поделился впечатлениями от гонки Гран-при Италии, по итогам которой австралиец занял четвёртое место и был признан гонщиком дня.

«Я доволен результатом и мне нравится этот день. Это было весело. Две мои любимые гонки в этом сезоне начались с конца стартовой решётки, это случилось и в Сильверстоуне и здесь. Некоторые из обгонов ободряли меня и я сохранил темп до конца гонки. Я мог видеть Феттеля и мысли о подиуме не давали мне покоя, так что я определённо пытался догнать его в самом конце.

Команда сделал очень быстрый пит-стоп, я показал быстрейший круг и это очень круто. Сегодня был почти идеальный день. Учитывая то, откуда мы стартовали, мы не могли рассчитывать на большее. Конечно, я хотел попасть на подиум, ведь это выглядело почти нереально, но я поборюсь за него в следующем году. Сегодняшняя гонка придала нам всем нужный импульс и теперь мы ждём этап в Сингапуре", — цитирует Риккардо пресс-служба «Ред Булл».