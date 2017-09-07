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Хэмилтон провёл тесты шин на трассе «Поль Рикар»

7 сентября 2017, четверг. 19:33 Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон завершил тестирование шин на трассе «Поль Рикар» во Франции, сообщает Sky Sports.

Тестирую прототипы шин на следующий чемпионат, британец провёл за рулем болидов 114 кругов. Вся запланированная программа была выполнена.

В пятницу Pirelli продолжат тестировать комплекты новой резины. 8 сентября на трассе «Поль Рикар» отработает партнёр Хэмилтона по команде — Валттери Боттас. После того как «Пирелли» завершит тестирование шин с «Мерседесом», поставщику резины в этом году останется провести заезды с «Форс Индия», «Заубером» и «Маклареном».

Фото болида Льюиса Хэмилтона на автодроме «Поль Рикар» можно посмотреть на официальной странице «Пирелли» в "Твиттере".

Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Льюис Хэмилтон Пирелли
Новости. Авто
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