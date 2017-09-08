Боттас завершил тестирование шин на трассе «Поль Рикар»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас завершил тестирование прототипов шин «Пирелли» на следующий сезон. Тестовые заезды финн провёл на трассе «Поль Рикар» во Франции.

За время сессии Боттасу удалось преодолеть дистанцию в 109 кругов, сообщает официальная страница «Пирелли» в «Твиттере». Тесты прошли при ясной погоде, температура воздуха прогрелась до 27 градусов, а самой трассы — до 34 градусов.

Вчера прототипы шин «Пирелли» для сезона-2018 тестировал партнёр Боттаса по команде Льюис Хэмилтон. Фото болида Боттаса на автодроме «Поль Рикар» можно посмотреть на официальной странице «Пирелли» в «Твиттере».