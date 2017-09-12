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Виньялес: «Ямаха» должна улучшить свои выступления в дождь

12 сентября 2017, вторник. 16:59 Авто

Пилот «Ямахи» Маверик Виньялес призвал свою команду улучшить выступления в дождевых условиях, если она всё ещё хочет выиграть чемпионат.

«Я думаю, что мы значительно прибавили на сухой трассе… Теперь нам нужно улучшить свои выступления на мокрой трассе, потому как Марк Маркес (пилот «Хонды». — Прим. «Чемпионата») и Андреа Довициозо (гонщик «Дукати». — Прим. «Чемпионата») всегда впереди в дождевых гонках. И если мы хотим выиграть чемпионат, то тоже должны быть там.

Поведение байка (в Сан-Марино. — Прим. «Чемпионата») было очень хорошим, я очень доволен. У меня такие же ощущения от пилотирования посуху, мы улучшаем работу передней части мотоцикла. Но что касается задней, то нам тяжело было добиться хорошего сцепления с трассой, особенно в левосторонних поворотах. Байк много скользил, и я просто не мог его наклонять. Я коснулся коленом трека, быть может, четыре или пять раз по ходу гонки», — цитирует Виньялеса Motorsport.

Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
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Маверик Виньялес MotoGP
Новости. Авто
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