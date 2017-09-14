Масса: «Уильямс» должен показать, что хочет, чтобы я остался

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса заявил, что останется в команде на следующий год, только если его сумеют убедить.

«Конечно, я захочу остаться, если буду видеть, что всё вокруг подходит для этого: команда, её планы, замыслы на следующий год и всё остальное. И команда должна показать, что она хочет, чтобы я остался. Если я увижу это, может, останусь. Если нет, то не останусь», — приводит слова Массы Crash.

Масса объявлял о завершении карьеры в конце 2016 года, но после ухода Валттери Боттас «Уильямс» смог уговорить его вернуться.