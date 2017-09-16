Квят — о сотрудничестве «Торо Россо» и «Хонды»: это отличная новость

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал сделку между «Торо Россо» и «Хондой». Согласно которой, японский производитель будет поставлять силовые установки команде из Фаэнце в ближайшие несколько лет.

«Думаю, это хорошо для команды. Наша команда постоянно меняла двигатели в последние три года, но здорово, что теперь у нас есть чёткие планы на будущее и мы сможем выстраивать прочные отношения с поставщиком. Мы будем единственной командой с моторами „Хонда“, это фантастическая возможность создать прочную основу. Для Toro Rosso это отличная новость.

Что касается их результатов в этом году, то в Формуле-1 ситуация может измениться очень-очень быстро, сейчас рано начинать беспокоиться. Я буду напряжённо работать, для гонщика важно оказаться в правильном месте в правильное время, а переживать и опасаться не имеет смысла. Думаю, это и есть правильный подход", — цитирует Квята F1News.