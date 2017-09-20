Вильнёв: «Пирелли» уничтожает Формулу-1

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв раскритиковал шины «Пирелли». По мнению канадского экс-пилота Формулы-1, «Пирелли» уничтожает «Королевские гонки».



«Пирелли» должна что-то изменить, она попросту уничтожает Формулу-1. Хэмилтон в Сингапуре великолепно начал гонку, вышел в лидеры, перед ним была свободная трасса. Но сравните его темп в субботу и воскресенье. В гонке пилоты вынуждены ехать медленно, чтобы случайно не перегреть резину. Буквально в каждой гонке пилоты вынуждены замедляться и ехать только на 80 процентов своих возможностей. И проблема скорости пилотов в воскресенье не в особенностях аэродинамики, а именно в шинах», — цитирует Вильнёва Motorsport-Total.