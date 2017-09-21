Масса: Феттель был слишком резок на старте Гран-при Сингапура

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса прокомментировал аварию на старте Гран-при Сингапура с участием пилотов «Феррари» Кими Райкконена и Себастьяна Феттеля, а также гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.



«Я имел возможность посмотреть видеоповтор старта и думаю, что Себастьян Феттель был просто слишком резким, когда пытался защитить своё лидерство, что привело ко всему остальному. Конечно, Макс Ферстаппен ещё очень молод, но я не думаю, что он допустил ошибку.



Когда вы, как Себастьян Феттель, добираетесь до этого этапа чемпионата и всё ещё боретесь за титул, то всё становится очень сложным. Я бы подумал, что Себастьян просто желает перекрыть Льюиса Хэмилтона с тех пор, как они вдвоём борются за титул.

В сезоне много таких эпизодов. Иногда они незначительны, но в другое время, особенно когда конкуренция очень плотная, такие вещи могут изменить ситуацию в конце», — написал Масса в своём «твиттере» на Motorsport.