Риккардо: прошлогодняя победа в Малайзии говорит о том, что возможно всё

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо дал комментарий к предстоящим Гран-при Малайзии и Японии.



«Я с нетерпением жду двух гонок, идущих подряд, а нашей следующей остановкой будет Сепанг, где пройдёт Гран-при Малайзии.



Моя победа в прошлом году в Малайзии определённо была неожиданной. Я действительно не думал, что наша машина хорошо подойдёт для этого трека, но проблемы Хэмилтона открыли для нас дверь, а затем на заключительных кругах я сдержал Ферстаппена в борьбе за победу. Это показывает, что никогда не знаешь, что произойдёт.



После мы отправляемся на «Сузуку» с быстрой остановкой в Токио. Это уникальный город, и я люблю местную еду. На самом деле у меня забронирован стол в местном суши-ресторане, который я хотел посетить с прошлого года.



Мне всегда нравилась «Сузука», тяжёлая трасса для пилота, которая являет собой настоящий гоночный трек. Весь первый сектор — отличное развлечение, на нём можно отыграть много времени с правильными настройками. Последняя шикана — это самый сложный поворот на трассе, поскольку там приходится оттормаживаться с очень высоких скоростей и серьёзно атаковать поребрики», — цитирует Риккардо пресс-служба «Ред Булл».