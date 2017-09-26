Феттель и Хэмилтон сделали одинаковый выбор шин на Гран-при Японии

Пилоты Формулы-1 определились с выбором покрышек на Гран-при Японии, который будет проходить с 6 по 8 октября на трассе «Сузука».



Себастьян Феттель («Феррари») и Льюис Хэмилтон («Мерседес») сделали одинаковый выбор, решив взять с собой в Японию по семь комплектов «суперсофта», пять комплектов «софта» и по одному «медиуму». Их напарники Кими Райкконен («Феррари») и Валттери Боттас («Мерседес») выбрали на гонку по семь «суперсофтов», четыре «софта» и два «медиума».



Выбранные Даниилом Квятом девять «суперсофтов», три «софта» и один «медиум» теперь достанутся Пьеру Гасли, который временно сменит его в «Торо Россо».

Фото : Таблица выбора шин на Гран-при Японии