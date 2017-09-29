Хюлькенберг: нужно поработать над балансом, но завтра будем там, где надо

Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг подвёл итоги второй пятничной тренировки Гран-при Малайзии, где он занял девятое место. В первой практике немец уступал свой болид Сергею Сироткину.

«Дневная сессия прошла нормально. Мы пытались изучить как можно больше за короткий промежуток времени. Мы не смогли проехать достаточно много кругов — очевидно, что красный флаг тоже стоил нам некоторого времени. Нам ещё нужно поработать вечером над балансом, но завтра мы будем там, где надо», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Рено».