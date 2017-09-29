Стролл — о партнёре по команде на 2018 год: нужен командный игрок

Пилот «Уильямса» Лэнс Стролл прокомментировал ситуацию с составом пилотов на 2018 год. Ожидается, что, вероятнее всего, в команде не станут продлевать сотрудничество с Фелипе Массой.

«Моя работа — пилотировать болид, а команда принимает решение о пилотах. Я не воспринимаю Массу как наставника, но он отличный ориентир. Что касается моего мнения о ситуации с пилотами, то наиболее важным является то, чтобы мой партнёр по команде был командным игроком — тем, кто набирает очки и работает вместе с командой для достижения максимальных целей. Вообще-то, именно это и делает Масса.

Как бы то ни было, чему быть, тому не миновать. Конечно, с новым пилотом ситуация поменяется, но мне сложно сказать, станет ли она лучше или хуже», — цитирует Стролла GrandPrix.