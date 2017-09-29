Окон: мне всё равно, будет в квалификации сухая погода или дождливая

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон прокомментировал итоги пятничных свободных практик на Гран-при Малайзии, назвав минувший день странным в связи с инцидентами, не позволившими выполнить намеченную программу в полном объёме.

«Странный день. Утром мы ничего не могли поделать с погодой, а уже вечером поработать нам помешала авария с участием Грожана. Невзирая на то что практики прерывались, мы проехали достаточную дистанцию. Машина чувствует себя нормально, и я жду субботы. Управлять новыми болидами в Малайзии очень здорово, мы стали очень быстрыми в поворотах.

Что касается погодных условий, то они играют большую роль, но нет разницы, будет 30 сентября сухая или дождливая погода. Дождь нам добавит возможностей, но наш темп хорош и без этого, так что в любом случае мы должны быть конкурентоспособными", — цитирует Окона пресс-служба «Форс Индия».