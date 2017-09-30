Боттас полагает, что новинки могли негативно отразиться на работе «Мерседеса»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас по итогам свободных практик Гран-при Малайзии, состоявшихся 29 сентября, дважды показал седьмое время. Финн посетовал на работу болида, высказав предположение, что проблемы в его работе могли быть вызваны некоторыми новинками, которые команда привезла в Малайзию.

«Мы попробовали кое-какие новые детали в аэродинамике, возможно, что некоторые из них сработали не так, как мы ожидали. Я думал, что эти детали станут большим шагом, но этого не произошло. Команда всё пересмотрит и мы должны увериться в том, что к завтрашнему дню мы подойдём с необходимыми элементами.

Обычно, эта трасса подходит нам, но сегодня нам определённо не хватало скорости. Наиболее важно понять, почему мы испытываем проблемы со сцеплением. Нам нужно прогрессировать в этом плане", — приводит слова Боттаса ESPN.