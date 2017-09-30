Формула-1. Гран-при Малайзии. Квалификация. Онлайн-трансляция

Сегодня, 30 сентября, состоится квалификация 15-го этапа чемпионата мира в Формуле-1 — Гран-при Малайзии. Этап принимает трасса «Сепанг» в Куала-Лумпуре. Начало квалификации запланировано на 12:00 по московскому времени.



После 14 этапов в чемпионате лидирует Льюис Хэмилтон на «Мерседесе». Россиянин Даниил Квят из команды «Торо Россо» занимает 19-е место, набрав 4 очка.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней читатели смогут, перейдя по нижеприведённой ссылке.



Формула-1. Гран-при Малайзии. Онлайн-трансляция квалификации.