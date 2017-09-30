Гасли: оцениваю свой дебют очень позитивно

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли положительно оценил свой дебют в Формуле-1. По словам Гасли, занявшего 15-ю строчку по итогам квалификации Гран-при Малайзии, тот факт, что ему удалось опередить Карлоса Сайнса в первом сегменте добавляет ему уверенности в себе.



«Оцениваю свой дебют очень позитивно. Мы не знали точно, на что можно рассчитывать. Первые два сегмента прошли очень хорошо, в первой сессии мне даже удалось опередить Карлоса, что добавляет мне уверенности в себе. Нужно быть готовым ко всему завтра. В Малайзии трудно предсказать, что будет с погодой. Однако в пятницу я хорошо чувствовал себя на трассе», — цитирует Motorsport-Magazin Гасли.