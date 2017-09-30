Ферстаппен: надеюсь, обойдётся без бутербродов

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен остался доволен итогами квалификации Гран-при Малайзии, на которой он занял третье место. Ферстаппен выразил надежду, что ситуация Гран-при Сингапура не повторится на предстоящей гонке.



«Третье место в квалификации — отличный подарок на день рождения. Весь уик-энд я был не очень доволен машиной, а в последней практике мы не могли найти идеальный баланс. Но в квалификации нам удалось этого добиться, и машина была действительно хороша. Уступить четыре или пять десятых на этой трассе времени поула — это хорошая работа. Думаю, что на длинных сериях кругов мы более конкурентоспособны, так что я с нетерпением жду завтрашней гонки. До сих пор по субботам у меня получалось выступать лучше, чем по воскресеньям. Надеюсь, что завтра эта тенденция изменится, и у нас будет хорошая гонка. Надеюсь, на этот раз обойдётся без бутербродов!» — цитирует пресс-служба «Ред Булл» Ферстаппена.