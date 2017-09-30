Риккардо: эти пять сотых — мой подарок Максу на день рождения

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо подчеркнул, что третий и четвёртый результаты стали отличным итогом квалификации для него и Макса Ферстаппена. По словам Риккардо, он уступил Ферстаппену, потому что хотел сделать напарнику подарок на день рождения.



«Сегодня я сделал всё, что мог, и я думаю, что мы с Максом получили максимально возможную отдачу от машины. Мы отстаём от Льюиса на полсекунды на этой трассе, так что мы можем быть довольны результатом. Наши позиции дают нам хорошие шансы в завтрашней гонке, даже если не будет дождя. Я бы хотел закончить квалификацию на третьей позиции, но эти пять сотых будут моим подарком Максу на день рождения. Если честно, я хотел стартовать четвёртым — именно с этой позиции я выиграл здесь гонку в прошлом году. Все было так спланировано в моём сознании. Я немного поднял ногу с педали газа перед финишем круга, так что всё было так и задумано.



Думаю, сегодня вечером Себастьян будет исполнять шаманские танцы и вызывать дождь, я бы к нему присоединился, сложил руки и зажёг свечи. Если честно, немного дождя добавило бы интереса этой гонке», — цитирует пресс-служба «Ред Булл» Риккардо.