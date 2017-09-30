Хорнер: надеемся быть конкурентоспособными в гонке

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подчеркнул, что третье и четвёртое места в квалификации являются отличным результатом для его команды на трассе Сеанг.



«Очень позитивная для нас квалификация. Занять второй ряд стартовой решётки и уступить всего полсекунды времени поула на этой трассе — это действительно отличная работа. С третьей и четвёртой стартовыми позициями для Макса и Даниэля и с теми данными, что мы получили по ходу уик-энда, мы надеемся быть конкурентоспособными в завтрашней гонке. Очень сложно предсказать погоду на воскресенье, есть вероятность дождя, в том числе и на первые круги гонки, так что старт может быть очень увлекательным, да и Себастьян, стартующий с последней позиции, должен украсить последний в истории Гран-прип Малайзии», — цитирует пресс-служба «Ред Булл» Хорнера.