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Райкконен: разочаровывает, что я не стал первым

30 сентября 2017, суббота. 17:21 Авто

Пилот «Феррари» Кими Райкконен прокомментировал итоги квалификации Гран-при Сингапура, в которой ему удалось занять второе место.

«На протяжении уик-энда машина ведёт себя хорошо. В квалификации мы были очень близки, но нам не хватило совсем немного. Думаю, мы могли быть лучше, но не всегда возможно пройти круг без ошибок. Разочарован, что не стал первым, но завтра нас ждёт долгая гонка. Чувствую, что у нас хорошая машина и отличные шансы в гонке.

При сухой погоде мы будем более уверенными, но чувствую, что «Феррари» будет сильна как в дождь, так и в сухую погоду. Что касается Феттеля, то случившееся очень расстраивает всех нас. Парни сделали всё как нужно, заменили все элементы установки, но потом он вынужден был остановиться. Завтра нас ждёт ещё один день, мы достаточно быстры, и, уверен, он сумеет отыграться", — приводит слова Райкконена пресс-служба «Феррари».

Источник: Scuderia Ferrari Сообщить об ошибке
Теги
Феррари Кими Райкконен Формула-1 Гран-при Малайзии
Новости. Авто
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