Райкконен: надеюсь, в гонке проеду больше, чем 100 метров

Пилот «Феррари» Кими Райкконен поделился ожиданиями от гонки Гран-при Малайзии, которая состоится в воскресенье 1 октября.

«В первых трёх поворотах на автодроме „Сепанг“ очень тесно, обычно там что-то случается, потому мы постараемся пройти их максимально хорошо. После, надеюсь, у нас получится очень хорошая гонка. Очевидно, я немного разочарован вторым местом. Всегда есть возможность быть лучше, но не всегда всё проходит идеально.

Как бы то ни было, машина хороша. Надеюсь, в гонке я проеду больше, чем сто метров, а потом посмотрим, что мы можем сделать», — приводит слова Райкконена Crash.