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Риккардо: в гонке «Мерседес» будет консервативен

1 октября 2017, воскресенье. 01:03 Авто

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо полагает, что в гонке Гран-при Малайзии лидер чемпионата Льюис Хэмилтон будет консервативен, и, при определённых раскладах, сможет позволить себе финишировать на третьем или четвёртом месте.

«Я не думаю, что нам следует бороться за первое место в первом же повороте. „Мерседес“ не показывал чего-то невероятного и это открывает перед нами определённые возможности. Хэмилтон может позволить себе финишировать на третьем или четвёртом месте. Если Феттель будет всё ещё позади него, это будет сродни победе.

Думаю, что двигатель «Мерседеса» не будет работать на полную и команда будет консервативна, особенно, если Феттель задержится где-то на седьмой позиции. Посмотрим, как всё сложится", — приводит слова австралийца ESPN.

Источник: ESPN GB Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Даниэль Риккардо Льюис Хэмилтон Формула-1 Гран-при Малайзии
Новости. Авто
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