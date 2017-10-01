Формула-1. Гран-при Малайзии. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 10:00

Сегодня, 1 октября, на трассе «Сепанг» в Куала-Лумпуре состоится гонка 15-го этапа сезона-2017 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Малайзии.



После 14 этапов в чемпионате лидирует Льюис Хэмилтон на «Мерседесе». Россиянин Даниил Квят из команды «Торо Россо» занимает 19-е место, набрав 4 очка, но он участия в гонке не примет.



Начало гонки запланировано на 10:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.



Формула-1. Гран-при Малайзии. Онлайн-трансляция гонки