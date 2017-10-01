Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Райкконен: в случившемся некого винить

1 октября 2017, воскресенье. 11:25 Авто

Пилот «Феррари» Кими Райкконен прокомментировал неудачу, постигшую его на Гран-при Малайзии. Финн, показавший в квалификации второе время, не сумел стартовать в гонке из-за технических проблем.

«Я уверен, что мы определим проблему, но сейчас об этом говорить слишком рано. Всё было сделано правильно, машина работала отлично на протяжении всего уик-энда. Мне некого винить, это один из тех случаев, когда происходит невезение. Это не самый лучший уик-энд, машина была очень хороша, но вчера проблемы были на болиде Себастьяна, а сегодня на моей. Это разочаровывает, но в случившемся некого винить», — приводит слова Райкконена F1Fanatic.

Источник: F1Fanatic Сообщить об ошибке
Теги
Феррари Кими Райкконен Формула-1 Гран-при Малайзии
Новости. Авто
1 октября 2017, воскресенье
12:04 Хэмилтон: в этот уик-энд у «Мерседеса» не было темпа
11:52 Хэмилтон оторвался от Феттеля в общем зачёте на 34 очка
11:50 Феттель признан гонщиком дня по итогам Гран-при Малайзии
11:44 Феттель столкнулся со Строллом после финиша Гран-при Малайзии
11:38 Ферстаппен выиграл гонку Гран-при Малайзии
11:25 Райкконен: в случившемся некого винить
10:59 Хэмилтон может встать на колено во время исполнения гимна США в Остине
09:33 Феттель: ожидаю, что вернусь в лидирующую группу
09:17 На болиде Феттеля заменили силовую установку
06:00 Формула-1. Гран-при Малайзии. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 10:00
01:03 Риккардо: в гонке «Мерседес» будет консервативен
30 сентября 2017, суббота
23:10 Райкконен: надеюсь, в гонке проеду больше, чем 100 метров
22:51 Палмер: я всего в двух позициях от топ-10
21:58 Сайнс: я не удивлён скоростью Гасли
20:42 Булье: приложенные пилотами усилия оправдались
19:16 Гасли: завоевать титул Суперформулы будет здорово, но лучше выступить в Остине
18:21 Ки: Гасли очень хорош на протяжении всего уик-энда
18:01 Палмер обвинил Ферстаппена в аварии на практике: это вопрос уважения
17:40 Вольф: понимаю, что чувствует Феттель
17:21 Райкконен: разочаровывает, что я не стал первым
16:53 Хюлькенберг: не был уверен в попадании в третий сегмент
16:47 Вандорн: у нас есть всё необходимое для борьбы
16:31 Перес: я заболел и не был готов на сто процентов
16:31 Сайнс-младший: я не удивлён результатами квалификации
16:31 Окон: в Малайзии у меня лучшая квалификация в сезоне
15:52 Хорнер: надеемся быть конкурентоспособными в гонке
15:38 Риккардо: эти пять сотых — мой подарок Максу на день рождения
15:33 Ферстаппен: надеюсь, обойдётся без бутербродов
15:06 Алонсо: сохранить место в десятке будет непросто
14:56 Феттель: поломки — часть гонок
14:55 Гасли: оцениваю свой дебют очень позитивно
14:33 Марко: работа Гасли была впечатляющей
14:14 Феттеля допустили до старта ГП Малайзии
14:12 Боттас: сегодня работа не принесла своих плодов
14:11 Хэмилтон: я удивлён победой в квалификации
13:08 Хэмилтон выиграл квалификацию ГП Малайзии, Феттель — последний
12:49 В гонке Формулы-4 ни одна машина не добралась до финиша
12:13 Булье: я бы предпочёл, чтобы Алонсо остался
11:34 Хэмилтон: сейчас самое время обсудить продление контракта
11:33 На машине Феттеля заменили мотор
10:21 Райкконен — лучший на третьей тренировке в Малайзии
10:15 Формула-1. Гран-при Малайзии. Квалификация. Онлайн-трансляция
09:05 Лауда: Льюис — величайший гонщик в истории
06:00 Формула-1. Гран-при Малайзии. Третья тренировка. Онлайн-трансляция
00:59 Боттас полагает, что новинки могли негативно отразиться на работе «Мерседеса»
Все новости RSS
Партнерский контент