Райкконен: в случившемся некого винить

Пилот «Феррари» Кими Райкконен прокомментировал неудачу, постигшую его на Гран-при Малайзии. Финн, показавший в квалификации второе время, не сумел стартовать в гонке из-за технических проблем.

«Я уверен, что мы определим проблему, но сейчас об этом говорить слишком рано. Всё было сделано правильно, машина работала отлично на протяжении всего уик-энда. Мне некого винить, это один из тех случаев, когда происходит невезение. Это не самый лучший уик-энд, машина была очень хороша, но вчера проблемы были на болиде Себастьяна, а сегодня на моей. Это разочаровывает, но в случившемся некого винить», — приводит слова Райкконена F1Fanatic.