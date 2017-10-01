Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Ферстаппен выиграл гонку Гран-при Малайзии

1 октября 2017, воскресенье. 11:38 Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем гонки Гран-при Малайзии. Второе место досталось гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтона, третьим финишировал ещё один пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо". Себастьян Феттель сумел совершить прорыв с двадцатого места, финишировав на четвёртой позиции.

Формула-1. Гран-при Малайзии. Гонка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +12,770
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +22,519
4. Себастьян Феттель («Феррари») +37,362
5. Валттери Боттас («Мерседес») +56,021
6. Серхио Перес («Форс Индия») +1:18, 630
7. Стоффель Вандорн («Макларен») +1 круг
8. Лэнс Стролл («Уильямс») +1 круг
9. Фелипе Масса («Уильямс») +1 круг
10. Эстебан Окон («Форс Индия») +1 круг
11. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг
12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
13. Ромен Грожан («Хаас»)Пьер Гасли («Торо Россо») +1 круг
14.Пьер Гасли («Торо Россо») +1 круг
15. Джолион Палмер («Рено») +1 круг
16. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг
17. Паскаль Верляйн («Заубер») +1 круг
18. Маркус Эрикссон («Заубер») +2 круга
Карлос Сайнс («Торо Россо») – не финишировал
Кими Райкконен («Феррари») – не стартовал.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Заубер Макларен Мерседес Ред Булл Рено Спорт Ф-1 Торо Россо Уильямс Феррари Форс Индия Хаас Ф-1 Формула-1 Гран-при Малайзии
Новости. Авто
1 октября 2017, воскресенье
12:04 Хэмилтон: в этот уик-энд у «Мерседеса» не было темпа
11:52 Хэмилтон оторвался от Феттеля в общем зачёте на 34 очка
11:50 Феттель признан гонщиком дня по итогам Гран-при Малайзии
11:44 Феттель столкнулся со Строллом после финиша Гран-при Малайзии
11:38 Ферстаппен выиграл гонку Гран-при Малайзии
11:25 Райкконен: в случившемся некого винить
10:59 Хэмилтон может встать на колено во время исполнения гимна США в Остине
09:33 Феттель: ожидаю, что вернусь в лидирующую группу
09:17 На болиде Феттеля заменили силовую установку
06:00 Формула-1. Гран-при Малайзии. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 10:00
01:03 Риккардо: в гонке «Мерседес» будет консервативен
30 сентября 2017, суббота
23:10 Райкконен: надеюсь, в гонке проеду больше, чем 100 метров
22:51 Палмер: я всего в двух позициях от топ-10
21:58 Сайнс: я не удивлён скоростью Гасли
20:42 Булье: приложенные пилотами усилия оправдались
19:16 Гасли: завоевать титул Суперформулы будет здорово, но лучше выступить в Остине
18:21 Ки: Гасли очень хорош на протяжении всего уик-энда
18:01 Палмер обвинил Ферстаппена в аварии на практике: это вопрос уважения
17:40 Вольф: понимаю, что чувствует Феттель
17:21 Райкконен: разочаровывает, что я не стал первым
16:53 Хюлькенберг: не был уверен в попадании в третий сегмент
16:47 Вандорн: у нас есть всё необходимое для борьбы
16:31 Перес: я заболел и не был готов на сто процентов
16:31 Сайнс-младший: я не удивлён результатами квалификации
16:31 Окон: в Малайзии у меня лучшая квалификация в сезоне
15:52 Хорнер: надеемся быть конкурентоспособными в гонке
15:38 Риккардо: эти пять сотых — мой подарок Максу на день рождения
15:33 Ферстаппен: надеюсь, обойдётся без бутербродов
15:06 Алонсо: сохранить место в десятке будет непросто
14:56 Феттель: поломки — часть гонок
14:55 Гасли: оцениваю свой дебют очень позитивно
14:33 Марко: работа Гасли была впечатляющей
14:14 Феттеля допустили до старта ГП Малайзии
14:12 Боттас: сегодня работа не принесла своих плодов
14:11 Хэмилтон: я удивлён победой в квалификации
13:08 Хэмилтон выиграл квалификацию ГП Малайзии, Феттель — последний
12:49 В гонке Формулы-4 ни одна машина не добралась до финиша
12:13 Булье: я бы предпочёл, чтобы Алонсо остался
11:34 Хэмилтон: сейчас самое время обсудить продление контракта
11:33 На машине Феттеля заменили мотор
10:21 Райкконен — лучший на третьей тренировке в Малайзии
10:15 Формула-1. Гран-при Малайзии. Квалификация. Онлайн-трансляция
09:05 Лауда: Льюис — величайший гонщик в истории
06:00 Формула-1. Гран-при Малайзии. Третья тренировка. Онлайн-трансляция
00:59 Боттас полагает, что новинки могли негативно отразиться на работе «Мерседеса»
Все новости RSS
Партнерский контент