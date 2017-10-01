Ферстаппен выиграл гонку Гран-при Малайзии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем гонки Гран-при Малайзии. Второе место досталось гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтона, третьим финишировал ещё один пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо". Себастьян Феттель сумел совершить прорыв с двадцатого места, финишировав на четвёртой позиции.
Формула-1. Гран-при Малайзии. Гонка
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +12,770
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +22,519
4. Себастьян Феттель («Феррари») +37,362
5. Валттери Боттас («Мерседес») +56,021
6. Серхио Перес («Форс Индия») +1:18, 630
7. Стоффель Вандорн («Макларен») +1 круг
8. Лэнс Стролл («Уильямс») +1 круг
9. Фелипе Масса («Уильямс») +1 круг
10. Эстебан Окон («Форс Индия») +1 круг
11. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг
12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
13. Ромен Грожан («Хаас»)Пьер Гасли («Торо Россо») +1 круг
14.Пьер Гасли («Торо Россо») +1 круг
15. Джолион Палмер («Рено») +1 круг
16. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг
17. Паскаль Верляйн («Заубер») +1 круг
18. Маркус Эрикссон («Заубер») +2 круга
Карлос Сайнс («Торо Россо») – не финишировал
Кими Райкконен («Феррари») – не стартовал.