Феттель столкнулся со Строллом после финиша Гран-при Малайзии

Необычный эпизод произошёл после финиша Гран-при Малайзии Формулы-1, завершившегося победой Макса Ферстаппена. На круге возвращения в боксы пилот «Феррари» Себастьян Феттель столкнулся с гонщиком «Уильямса» Лэнсом Строллом. Немец объезжал канадца по внешнему радиусу, но тот не заметил автомобиль Феттеля и задел его. В результате у Феттеля оказалась сильно разбита левая задняя часть машины — Себастьяну не удалось доехать до боксов.

Феттеля подбросил до боксов проезжавший мимо соотечественник Паскаль Верляйн на «Заубере». Машина Себастьяна была эвакуирована маршалами.

Фото разбитой машины Феттеля можно посмотреть в твиттер-аккаунте «Феррари».