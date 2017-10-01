Хэмилтон: в этот уик-энд у «Мерседеса» не было темпа

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги гонки Гран-при Малайзии, в которой ему удалось финишировать на втором месте.

«Мои поздравления Максу с победой и с днём рождения. Он сделал отличную работу. Гонка была сложной, здесь самая сложная трасса, так что нам нравится здесь. Я чувствую себя нормально, но нам следует поработать с болидом. На протяжении всего уик-энда у нас не было темпа, так что нам нужно работать, впереди нас ждут очередные гонки в которых мы можем побеждать, но для этого нужно приложить усилия», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.