Магнуссен и Палмер обсудили столкновение после гонки

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен поделился впечатлениями от гонки Гран-при Малайзии, а также рассказал, что после её завершения он обсудил с пилотом «Рено» Джолионом Палмером инцидент, случившийся между ними в середине гонки.

«У меня получился достойный старт, и я отыграл несколько позиций на первом круге, стараясь их удержать. Сегодня у нас не было должного темпа, это была длинная гонка. Что касается Палмера, то мы пообщались с ним после гонки. Всегда сложно понять, что произошло, когда находишься в болиде, но Джолион объяснил мне ситуацию», — цитирует датчанина пресс-служба его команды.