Гасли: я никогда не забуду этот день

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли прокомментировал итоги гонки Гран-при Малайзии, которая стала для француза дебютной в Формуле-1.

«Это была особенная гонка для меня, так как она стала первой в Формуле-1. Я никогда не забуду этот день. Определённо, это был отличный опыт. Всё прошло даже лучше, чем я ожидал. Я пытался приложить максимум усилий. С физической точки зрения это была тяжёлая гонка, к тому же я не имел возможность пить воду. Но учитывая тот адреналин, который я испытывал, я концентрировался на гонке.

Я был достаточно близок к Магнуссену на протяжении всей гонки, но было сложно сократить отставание. К тому же мне нужно больше опыта в плане работы с шинами. Теперь я пересмотрю гонку и обращу внимание на все моменты, в которых я могу прогрессировать. В конечном итоге я удовлетворен этапом в Малайзии, это была хорошая гонка", — цитирует Гасли пресс-служба «Торо Россо».