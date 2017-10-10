«Мерседес» выбрал по 7 комплектов «ультрасофта» на Гран-при США

В «Пирелли» опубликовали выбор комплектов резины, сделанный командами на предстоящий Гран-при США. Предпочтение было отдано мягким составам. «Мерседес» привезёт для своих пилотов по 7 комплектов «ультрасофта». Такое же количество единиц «ультрасофта» выбрали и в «Феррари».

По 7 комплектов «ультрасофта» на этап в США будет также у «Ред Булл». Наибольшее количество этого состава привезут в США «Макларен» и «Уильямс» — по 9 единиц.

Гонщики «Торо Россо» выбрали абсолютно одинаковый состав резины. 8 комплектов «ультрасофта», 3 «суперсофта» и 2 «софта», сообщает пресс-служба «Пирелли».