Хартли — главный претендент на место в «Торо Россо» на ГП США

Брендон Хартли стал главным претендентом на место в «Торо Россо» на Гран-при США, сообщает Motorsport.com. Помимо Хартли на место Пьера Гасли может претендовать Себастьен Буэми, шансы Джозефа Ньюгардена и Сергея Сироткина оцениваются как минимальные.



Хартли был гонщиком программы поддержки молодых гонщиков «Ред Булл», а последние четыре сезона выступал за «Порше» в чемпионате по гонкам на выносливость (WEC). Напомним, что Пьер Гасли пропустит этап чемпионата мира в США, чтобы принять участие в заключительных гонках чемпионата «Супер Формула».